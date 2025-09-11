고양시 ‘사전대응 민원 시스템’ 가동…시민 불편 처리
선제적 소통행정 체계 가동
의견수렴·피드백 강화 추진
경기 고양시는 ‘시민 최우선, 소통시정’을 실현하기 위해 주민 불편을 미리 파악하고, 기존 민원에 대한 피드백을 강화하는 선제적 소통행정 체계를 본격 가동한다고 11일 밝혔다.
시는 현장대응팀을 중심으로 ‘고양시에 바란다’ ‘현장민원25’ 등 기존 민원 시스템을 체계화해 사후대응 위주였던 운영 방식을 사전대응 체계로 전환할 계획이다.
특히 안전, 복지, 환경, 교통 등 복합적이고 장기적인 이슈뿐 아니라 폭우·폭염 같은 자연재난, 위기가정 및 독거노인 보호 문제까지 시민 생활에 직결되는 사안들을 선제적으로 챙길 방침이다.
이를 위해 통장협의회, 주민자치회, 지역사회보장협의체 등 직능단체와의 협력망을 강화하고, 공무원이 직접 지역을 찾아 의견을 청취하는 현장 중심의 행정을 펼친다. 또한 고양호수예술축제, 고양가을꽃축제 등 대규모 행사에서도 다양한 계층의 목소리를 수렴해 반영한다.
수집된 의견은 현장민원25 시스템에 등록해 분류·분석 후 신속히 관련 부서와 연계하고, 처리 결과를 당사자에게 회신한다. 기존 민원에 대해서도 진행 상황을 투명하게 안내하는 한편, 추가 불편이 없는지까지 점검하는 피드백 체계를 강화한다.
이동환 고양시장은 “민원은 더 이상 사후 처리에 그쳐서는 안 되며 시민의 목소리를 먼저 듣고, 바로 답하는 행정이 우리 시가 지향하는 소통 행정”이라고 밝히며 “앞으로도 선제적 의견 수렴과 맞춤형 피드백으로 시민이 체감할 수 있는 변화를 만들어 가겠다”고 말했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사