가을철 도심 은행나무 열매 악취, ‘진코 ZERO’로 잡는다

‘국내 최초’ 친환경 은행나무 열매 제어제

기존 방식 대비 비용 50% 절약…동·식물 생태계에도 무해

민원해소·비용 절감·환경 보전…‘1석3조’ 효과

업체 관계자가 지난 4월 대구시 수성구 도심 인도에 있는 은행나무에 부착한 주머니에 결실제어제인 '진코 ZERO' 제품액을 주입하고 있다. 태바그로 제공

은행나무 열매를 털어내거나 나무를 교체하는 기존 방식에 비해 비용을 50% 이상 줄일 수 있어 경제적이면서도 효과적인 해결책으로 평가받고 있다.

가장 큰 장점은 꿀벌을 비롯한 벌레들에게 전혀 해롭지 않다. 또한 은행나무 자체를 손상시키지 않을 뿐 아니라 도시의 가로수 생태계에도 안전하다”고 설명했다.

친환경 은행나무 결실제어제인 '진코제로' 사용 전(위)의 은행나무. 은행열매가 빽빽하다. 아래 사진은 진코제로 사용 후 모습. 태바그로 제공

관련 특허(제10-2641939호)를 보유하고 있다. 국제표준인증(ISO 9001), 신기술 인증 등을 잇따라 받으며 기술력을 인정받았다.