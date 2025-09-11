시사 전체기사

가을철 도심 은행나무 열매 악취, ‘진코 ZERO’로 잡는다

입력:2025-09-11 15:38
수정:2025-09-11 15:41
공유하기
글자 크기 조정

‘국내 최초’ 친환경 은행나무 열매 제어제
기존 방식 대비 비용 50% 절약…동·식물 생태계에도 무해
민원해소·비용 절감·환경 보전…‘1석3조’ 효과

업체 관계자가 지난 4월 대구시 수성구 도심 인도에 있는 은행나무에 부착한 주머니에 결실제어제인 '진코 ZERO' 제품액을 주입하고 있다. 태바그로 제공

가을철 도심의 은행나무 열매 악취를 해결할 수 있는 제품이 주목받고 있다.

친환경 농업·환경 솔루션 전문기업인 태바그로㈜가 내놓은 친환경 은행나무 결실(열매) 제어제 ‘진코 제로(ZERO)’다. 은행나무 열매 생성을 억제하는 이 제품은 은행나무 열매를 털어내거나 나무를 교체하는 기존 방식에 비해 비용을 50% 이상 줄일 수 있어 경제적이면서도 효과적인 해결책으로 평가받고 있다.

태바그로㈜ 관계자는 11일 “진코 제로는 천연에서 추출한 성분으로 만든 친환경 제품”이라며 “가장 큰 장점은 꿀벌을 비롯한 벌레들에게 전혀 해롭지 않다. 또한 은행나무 자체를 손상시키지 않을 뿐 아니라 도시의 가로수 생태계에도 안전하다”고 설명했다.

사용법은 간단하다. 은행나무 잎이 나오는 3~4월 즈음 물주머니를 이용해 나무 뿌리 부분에 약을 뿌려주기만 하면 된다(사진). 이 방식은 주변 교통이나 보행자에게 방해가 되지 않고, 처리 시간도 짧아 관리도 용이하다.

친환경 은행나무 결실제어제인 '진코제로' 사용 전(위)의 은행나무. 은행열매가 빽빽하다. 아래 사진은 진코제로 사용 후 모습. 태바그로 제공

효과 또한 주목할 만하다. 태바그로에 따르면 경북대학교 농업과학기술연구소의 실험 결과, 은행나무 열매 생성 차단 효과가 90% 이상이었다. 꿀벌이 직접 접촉하거나 섭취해도 독성은 0%로 나타났다. 과학기술정보통신부 지원으로 개발된 진코 제로의 결실제어 방법은 관련 특허(제10-2641939호)를 보유하고 있다. 국제표준인증(ISO 9001), 신기술 인증 등을 잇따라 받으며 기술력을 인정받았다.

태바그로 관계자는 “올 들어서는 경기도 구리시, 대구시 수성구, 전남 광양시 등 여러 지방자치단체와 기업에서 실제 사용해본 뒤 효과를 확인했다”면서 “친환경 방식을 통한 악취문제 해결과 비용절감 효과를 동시에 달성할 수 있어 내년부터 전국적으로 사용될 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“선택하는 거 어려워하는데” 李 기자회견, 웃음 터진 순간
“사회에 투덜대는 연상호 영화”…박정민이 본 ‘얼굴’의 특별함
한국서 암 치료 하려면 ‘이곳’…세계 최고 암 병원 10곳은 어디
속초 오징어 난전 얼마 됐다고…대게집 ‘카드값 덤터기’ 논란
대기업 10곳 중 6곳 “하반기 신규채용 없거나 미정”
‘한국 기어오른다’는 여자 아베, 日 총리 여론조사 1위
트럼프 최측근 찰리 커크, 공개 행사에서 피격 사망
후반 출전 손흥민 골로 반격 시작… 홍명보호 자신감 충전
국민일보 신문구독