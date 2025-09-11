“모듬전 맛보러 오세요”…‘불금전파, 송정’ 동해 송정서 개최

도시재생사업의 하나로 지역 주민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 축제다.

강원도 동해시 송정지구 도시재생 주민협의체가 지역 활성화를 위한 다채로운 방법을 모색하고 나섰다.시는 12일 오후 6시 송정동 9호광장오거리 일원에서 ‘불금전파, 송정 시즌 1’ 2회차 행사를 연다.이번 행사는 지난달 8일 열렸던 1회차 ‘불금전파, 송정’을 업그레이드해 메뉴를 재정비하고 어린이들의 전 체험행사를 추가해 가족 단위 방문객들의 눈높이에 촛점을 뒀다.모둠전 체험은 현장 접수를 통해 어린이와 부모가 함께 전을 부쳐서 테이블에서 요리한 전을 먹을 수 있도록 준비된다.‘불금전파, 송정’은 '불타는 금요일, 모둠전 파티'의 약칭이다.쇠락한 송정동 역세권에 활력을 불어넣는다는 의미를 담고 있다.동해·묵호항에서 들어오는 신선한 골뱅이를 활용한 골뱅이무침과 송정시장의 제철 식재료로 만든 다채로운 모둠전을 송정지구 도시재생 주민협의체 회원들이 직접 요리해 시민·관광객들에게 선보인다.EDM 디제이 공연, 버스킹 등의 볼거리도 풍성하다.반짝 축제는 짧고 굵게 12일 오후 6시∼9시 딱 3시간만 한다.11월까지 매월 1회, 금요일 저녁 정기적으로 열릴 예정이다.이를 통해 침체한 송정지역에 활력을 불어넣고 과거 번성했던 동해항의 명성을 회복하는 동시에 송정시장과 동해KTX역을 잇는 관광 활성화 방안과 연계할 방침이다.정하연 도시정비과장은 11일 “도시재생사업으로 기획한 이 행사가 침체한 송정지역에 활력을 불어넣고, 과거 동해항의 명성을 회복하는 동시에 송정시장과 동해KTX역을 잇는 활성화 방안과 연계, 발전할 수 있도록 다각도로 추진해 나가겠다”고 말했다.동해=서승진 기자 sjseo@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지