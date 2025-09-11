김해공항, APEC 정상회의 대비 대테러 합동훈련 시행
한국공항공사 김해공항은 11일 국제선 증축 터미널에서 ‘2025년도 김해국제공항 대테러 합동훈련’을 열고 APEC 정상회의 성공 개최를 위한 대응 역량을 점검했다.
이번 훈련은 김해공항이 주관하고 국가정보원, 부산지방항공청, 부산경찰청, 공군 제5공중기동비행단 등 13개 기관 100여명이 참여했다. 폭발물처리 차량, 전술 장갑차 등 장비 31대도 동원돼 실전 수준으로 진행됐다.
훈련에서는 APEC 기간 중 공항에서 발생할 수 있는 다양한 위기 상황을 가정해 불법 드론 대응, 테러범 진압, 생화학 물질 및 폭발물 처리 등 단계별 절차를 종합적으로 점검했다.
남창희 김해공항장은 “김해국제공항의 안전은 국가 신뢰와 직결된다”며 “APEC 기간 중 어떠한 상황에도 즉각 대응할 수 있도록 체계를 갖추겠다. 관계 기관과 협력해 테러 예방에 역량을 집중하겠다”고 말했다.
