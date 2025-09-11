[속보] ‘미국 구금’ 한국인 석방…조만간 공항으로 이동
미국 이민당국에 의해 조지아주에 구금됐던 한국인 300여명이 11일(현지시간) 미 동부 현지시간 기준 오전 1시20분(한국시간 11일 오후 2시20분)쯤부터 버스에 탑승을 시작했다.
이들은 일반 버스 8대에 나눠 타고 대한항공 전세기가 대기하고 있는 하츠필드-잭슨 애틀랜타 국제공항으로 이동할 예정이다. 이들은 조지아주 남부 포크스턴 이민세관단속국(ICE) 구금시설에 구금돼 있었다.
ICE와 국토안보수사국, 마약단속국(DEA), 조지아주 순찰대 등이 지난 4일 현대차그룹·LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 대대적인 불법체류자 단속을 진행했었다.
전세기는 현지 시간 11일 정오(한국시간 12일 새벽 1시)쯤 애틀랜타 국제공항을 출발, 한국시간 12일 오후 인천국제공항에 도착할 예정이다.
전세기엔 한국인 316명과 외국 국적자 14명(중국 10명·일본 3명·인도네시아 1명) 등 총 330명이 탑승한다. 외교부 관계자는 구금자 중 한국인 1명은 미국 내 잔류를 희망했다고 설명했다.
이들은 당초 지난 10일 새벽 구금시설에서 나와 같은 날 오후 ‘자진 출국’ 형태로 귀국할 예정이지만, 지난 9일 밤 미 정부가 일방적으로 귀국 절차를 중단하면서 일정이 지연됐다.
