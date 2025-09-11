로지택스, 양도소득세 특별단속 대응 및 절세 전략 공유
로지택스가 최근 국세청의 양도소득세 특별 단속 강화에 맞춰 납세자들에게 사전 대응과 절세 전략 마련을 강조하고 나섰다.
부동산·주식 등 자산 거래가 활발해지는 하반기를 맞아 납세자들의 주의가 요구되는 상황이다. 국세청은 고의적 납부 회피, 허위 신고, 자산 은닉 등 악의적 체납 행위를 근절하기 위해 고액·상습 체납자를 대상으로 특별 단속을 추진한다. 이번 단속에 따라 급여·예금 압류, 출국금지, 명단 공개 등 강력한 조치가 예고되면서 정확한 세무 신고와 사전 절세 전략 수립의 중요성이 더욱 커졌다.
이에 대해 세무전문기업 로지택스는 납세자들의 사전 대응 필요성을 강조했다. 로지택스 관계자는 “양도세는 계산 구조가 복잡해 작은 실수도 가산세와 체납으로 이어질 수 있다”며 “국세청 단속이 강화된 만큼 합법적인 절세 전략 마련이 곧 기업과 개인의 생존 전략”이라고 밝혔다.
양도소득세는 세법상 계산 구조가 복잡하고, 자칫 잘못 신고하거나 납부를 놓치면 단기간 내 고액 체납자로 전락할 수 있다. 특히 다주택자, 고가 주택 양도, 법인 주주 등의 경우는 더욱 정교한 세무 전략이 필요하다.
로지택스는 납세자들을 위해 양도세 사전 진단 및 절세 컨설팅, 맞춤형 세무 신고 대행, 세금 납부 계획 수립, 연체 방지 솔루션, 조세 분쟁 조기 해결 지원 등 종합적인 서비스를 제공하고 있다. 특히 다주택자, 고가 주택 양도자, 법인 주주 등 세무 리스크가 큰 납세자들에게 맞춤형 전략을 제시하며 현장에서 높은 평가를 받고 있다.
로지택스 관계자는 “고액 체납자 명단 공개로 인한 사회적 불이익을 피하기 위해 성실한 세금 납부가 필수적”이라며 “앞으로도 정확한 세금 계산과 신고를 통해 납세자들이 국세청 단속 위험을 줄이고 안정적인 재무 환경을 유지할 수 있도록 적극 지원할 것”이라고 강조했다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
