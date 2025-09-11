김포시-국립항공박물관 ‘항공특성화 교육협력’ 맞손

김포 초등생 600명 항공특화 교육 참여

김포시는 10일 국립항공박물관 다목적실에서 국립항공박물관과 항공특성화 교육협력을 위한 양해각서를 체결했다. 김포시 제공

김포시는 10일 국립항공박물관 다목적실에서 국립항공박물관과 항공특성화 교육협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 이번 협약으로 김포시 학생들은 박물관 내 전시와 교육 프로그램을 학교와 연계해 수업에 참여할 수 있게 됐다. 이에 따라 오는 9월부터 김포 지역 초등학교 5~6학년 약 600여명이 항공박물관 체험교육에 나서게 된다.