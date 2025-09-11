네오위즈 ‘셰이프 오브 드림즈’, 11일 글로벌 출시

네오위즈는 리자드 스무디가 개발한 액션 로그라이트 신작 ‘셰이프 오브 드림즈’를 11일 글로벌 게임 유통 플랫폼 ‘스팀’을 통해 정식 출시했다고 밝혔다.

출시 가격은 2만7000원이다.셰이프 오브 드림즈는 로그라이트 액션과 MOBA 스타일의 전투를 결합한 PC 게임이다. 여행자 캐릭터 8종의 매력을 느낄 수 있는 '여행자 숙련도 시스템'과 전략적인 빌드업을 지원하는 '별자리 시스템'이 게임의 주된 특징이다 . 싱글플레이 및 최대 4명 협동플레이를 지원한다.이용자는 현실과 꿈의 경계에서 150종 이상의 '기억'과 '정수' 아이템을 조합해 매번 새로운 빌드를 만들며 로그라이트 액션을 즐길 수 있다.이 게임은 앞서 프롤로그 버전 공개 이후 2개월 만에 누적 다운로드 수 50만을 돌파하고 스팀에서 95%의 '압도적으로 긍정적' 평가를 받았다. '스팀 넥스트 페스트'에서 '인기 트렌딩 탑 10'에 오르며 화제를 모았다.이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr