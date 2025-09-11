트럼프 “미국에 그냥 있으면 안 되겠나” 돌발 제안…롤러코스터 같았던 출국길

트럼프 “한국에 가든지, 아니면 미국에 남아서 미국 인력 훈련” 제안

조현 장관 “국민 너무 지쳐서 일단 귀국”

자진 귀국 형태…“관련 기록도 남지 않을 것으로 이해”

0일(현지시간) 미국 당국의 이민단속으로 체포된 현대차-LG엔솔 배터리공장 건설 현장 직원들이 수감돼 있는 조지아주 포크스턴의 이민세관단속국(ICE) 구금시설. 연합뉴스

미국 조지아주에 구금된 LG에너지솔루션과 협력업체 직원들의 귀국길이 예정됐던 10일(현지시간)에서 11일로 하루 연기된 ‘미국 측 사정’은 도널드 트럼프 대통령의 돌발 ‘미국 류’ 제안 때문이었다. 갑작스러운 출발 지연으로 구금시설에서 가슴 졸이던 한국 노동자들은 롤러코스터를 타는 듯한 하루를 보냈다.



외교부 관계자는 이날 워싱턴DC 주한미국대사관에서 열린 브리핑에서 “트럼프 대통령이 ‘구금된 한국 국민이 모두 숙련된 인력이니 한국으로 돌아가지 않고 미국에서 계속 일하면서 미국의 인력을 교육·훈련 시키는 방안, 아니면 귀국하는 방안에 대해 한국의 입장을 알기 위해 귀국 절차를 일단 중단하라 지시했다고 한다”고 전했다. 이런 내용은 조현 외교부 장관이 이날 오전 마코 루비오 국무장관과의 면담에서 설명받았다.



하지만 조 장관은 한국 국민이 놀라고 지친 상태여서 한국으로 귀국했다가 다시 미국으로 돌아와 일하는 게 좋겠다는 의견을 전달했고 미국 측은 이를 수용했다. 외교부 관계자는 “트럼프 대통령이 한국인들이 돌아가지 않고 계속 (미국에 남아) 일하게 해주겠다고 한 건 불이익이 없게 해주겠다는 것과 같다고 우리는 이해한다”고 설명했다.



외교부 현장대책반은 조지아주 포크스턴 구금시설에서 공항 이동을 준비하던 전날 오후 10시쯤 구금시설 측으로부터 귀국 절차 중단을 통보받았다. 구금된 한국 직원들이 이미 수용복을 벗고 일상복으로 갈아입던 와중이었다. 대한항공 전세기도 애틀랜타 공항에 도착한 상태였다.



구금시설 측은 ‘위에서 내려 지시’ 때문이라고 설명했다. 이에 따라 애초 양측이 갈등했던 수갑 착용 등 호송 문제가 원인이 아니냐는 관측이 나왔다. 하지만 수갑 착용 갈등과 출발 지연과는 직접 관계가 없었고 ‘체류 제안’을 한 트럼프의 돌발 지시가 귀국 절차를 중단시킨 원인이 된 것이다.

미국 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션 배터리 합작 공장 건설 현장에서 구금된 한국인들을 태울 대한항공 전세기가 10일 오전 인천국제공항 2터미널 계류장에서 이륙을 준비하고 있다. 연합뉴스

구금된 이들은 추방이 아닌 자진 출국 방식으로 한국에 돌아온다. 미국 당국에 불법 체류를 했다는 점을 인정하지 않았다. 정부도 이번 단속으로 구금된 한국인들이 비자 목적에 어긋나는 활동을 했다는 점에서도 동의하지 않는다고 했다. 미국 측도 불법 체류 인정하라는 강제적인 요구를 하지 않은 것으로 알려졌다.



자진 출국인 만큼 재입국 등에 불이익은 전혀 없고 이를 마코 루비오 국무장관이 트럼프 대통령의 발언을 전하며 약속했다는 게 한국 정부 입장이다. 외교부 관계자는 “불이익이 없도록 하겠다는 것을 미국 측에 확인했다”며 “비자가 만료된다면 다시 받아야겠지만 만료가 되지 않은 상황에서 다시 돌아간다면 그 비자가 유효할 수도 있고 그건 상황에 따라 달라질 수 있다”고 설명했다. 미국 측이 “불이익이 없도록 하겠다”는 대원칙을 밝힌 만큼, 재입국 과정에서 불이익의 ‘근거’가 될 수 있는 구금 기록 등도 남기지 않으리라는 것이 한국 정부의 기대다.



임성수 기자 joylss@kmib.co.kr



