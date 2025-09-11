KBO, 16일 부산서 한국야구명예의전당 착공식 개최
한국야구위원회(KBO)는 오는 16일 부산 기장군 일광읍 부지에서 ‘한국야구명예의전당(야구박물관)’ 착공식을 개최한다고 11일 밝혔다. 착공식에는 허구연 KBO 총재, 박형준 부산시장, 정종복 기장군수, 박홍복 기장군의회의장, 양해영 대한야구소프트볼협회 회장 등 주요 내빈이 참석해 시삽을 함께 한다.
한국야구명예의전당은 한국 야구 120년의 역사를 기리고, 전설적인 선수들의 업적을 보존 및 전승하기 위해 추진되는 상징적 공간이다. 야구 유물과 기록을 체계적으로 전시하고, 다양한 체험 및 교육 프로그램을 마련해 야구팬과 관람객들에게 열린 문화·체육 공간으로 조성할 방침이다.
착공에 들어간 박물관은 2027년 상반기 개장할 예정이다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사