‘세종 한솔동 고분군’, 세종 최초 국가사적 지정

세종 한솔동 고분군 전경. 세종시 제공

11일 세종시에 따르면 세종

한솔동 고분군은 행정중심복합도시 개발과정에서 발굴된 백제시대 고분군이다.

거주도시인 나성동 도시유적과 방어시설인 나성동 토성을 만든 지방 최고 지배계층의 무덤으로 보인다.

한솔동 고분군은 현재

국가사적으로 지정되면 유적 정비와 복원, 관람편의시설 정비 등에 국비 70%를 지원받게 된다.

보다 체계적인 보존·활용을 위해 시는 내년부터 한솔동 고분군에 대한 단계별 정비·활용계획을 수립한다는 방침이다.

한솔동 고분군을 지역의 야간관광 자원으로 발전시키기 위한 방안도 마련한다. 고분 보호각 등에 미디어 아트를 설치해 시민이 즐길 수 있는 야간 문화공간을 조성하고,

독락정 등

주변 문화유산과 연계한 ‘국가유산 야행(夜行)축제’도 추진한다.