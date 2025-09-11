강릉시장, 가뭄 댓글 지시 논란…시 측 “사실 아니다”
김홍규 강원도 강릉시장이 가뭄 사태와 관련해 여성 직원들에게 맘카페에 시를 옹호하는 글과 댓글을 지시했다는 의혹이 제기돼 논란이 일고 있다.
시민단체 강릉시민행동은 지난 10일 SNS에 “김 시장은 지난달 29일 여성 공무원 60여명이 참석한 긴급회의에서 ‘가뭄 및 물 부족과 관련해 언론과 인터넷에서 잘못된 정보와 비판적인 내용이 많다. 이는 시민들을 자극하고 분열을 조장하는 것으로 직원들이 적극 대처해야 한다’고 지시했다”며 관련 내용을 공개했다.
강릉시민행동은 “직원들이 허위 내용을 바로잡고 사실을 알리고, 인터넷에 글도 올리고, 댓글도 올리라는 내용을 시장이 지시했다”고 주장했다.
특히 회의가 끝난 후 시청의 한 과장은 “직원 중 강릉맘까페 가입 직원들이 있으면 정확한 정보가 전달될 수 있도록 허위 사실에 대한 댓글도 함께 부탁드린다”는 메시지를 타 부서 과장에게 전달한 것으로 알려졌다.
이 시기는 극한 가뭄으로 수도 계량기를 잠그는 본격적인 제한급수가 시행되면서 시의 가뭄에 대한 준비 미흡 등에 대한 비난 여론이 높을 때였다. 이후 맘카페에는 시를 옹호하는 듯한 내용의 댓글이 일부 달렸다.
같은 달 30일 강릉시 새올행정시스템의 ‘칭찬합시다’ 게시판에는 ‘김홍규 시장님을 칭찬합니다’라는 제목의 글이 등록됐다. 이 글에는 100여개의 칭찬 댓글이 달렸다. 새올행정시스템은 행정 내부망으로 공무원만 글쓰기와 접속을 할 수 있다.
강릉시민행동은 “가뭄 극복에 온 힘을 쏟아도 모자랄 중대한 시간에 본인에 대한 부정 여론을 어떻게든 돌려세울 고민을 하고, 공무원들을 동원한 여론몰이 궁리에나 신경을 쓴 것”이라며 “엄밀히 말하면 공무원에게 댓글을 통한 여론조작을 지시했다고도 볼 수 있다”고 말했다.
이에 대해 강릉시는 “가뭄 관련 주요 현황과 대응 상황을 직원들에게 정확히 공유하고, 직원들이 현장에서 시민들을 만날 때 올바른 정보를 설명해 드릴 수 있도록 하기 위한 자리였다”며 “오봉저수지 방류 등 왜곡된 정보와 유언비어로 인한 불필요한 불안을 해소하고, 시민들이 실제 가뭄 대응 상황을 정확히 이해하실 수 있도록 하려는 조치였다”고 해명했다.
이어 “일부에서 제기한 ‘시장이 직원들에게 댓글 작성을 지시했다’는 주장은 전혀 사실이 아니다”라며 “강릉시장은 어떤 경우에도 그런 지시를 한 적이 없으며, 시민들의 자유로운 의견 활동에 개입하거나 특정한 방향으로 유도하지 않았다”고 밝혔다.
강릉=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
