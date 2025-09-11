인천시, 여성·가족 폭력 근절 위한 종합대책 가동

인천시청 전경. 인천시 제공

또 언어·문화적 장벽으로 폭력에 대한 대처가 어려운 이주여성을 대상으로 전국 최초의 ‘찾아가는 폭력예방교육’을 운영한다. 이를 통해 모국어 통역을 활용한 폭력 유형별 대처 방법을 교육하고 피해자 지원체계를 마련할 계획이다. 상반기에는 연수구 함박마을을 대상으로 한 시범 운영에서 높은 만족도를 이끌어냈다. 앞으로는 인천 전역으로 사업을 확대하고

이와 함께 시는 가정폭력, 스토킹 등 친밀한 관계 기반 폭력 피해에 전문적으로 대응하기 위해 전국 최초로 ‘가족치료 지원사업’을 시행한다. 심리검사, 가족상담, 회복캠프 등 단계별 프로그램과 전문가 상담을 최대 20회까지 제공해 가족 문제 진단부터 회복까지 전 과정을 지원한다. ‘찾아가는 현장상담소’도 4곳으로 2곳을 확대해 피해자 사각지대를 해소할 방침이다.

특히 여성폭력 피해자에게 법률·의료·주거 등 긴급 지원을 원스톱으로 제공하는 ‘여성폭력 피해자 맞춤형 통합사업’을 새롭게 도입한다. 아울러 여성권익시설 종사자들의 심리적 소진을 예방하고 전문성을 높이기 위한 교육과 한마음 체육대회 등 다양한 교류 프로그램을 운영해 종사자 역량을 강화하고 연대감을 형성한다.