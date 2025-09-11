인천교통공사, 소상공인과 함께하는 마케팅 특강 개최
인천교통공사는 11일 본사 1층 대회의실에서 임차인의 영업역량 강화를 위해 ‘소상공인과 함께하는 마케팅 특강’을 했다고 밝혔다.
이번 특강은 임차인의 경쟁력 제고를 목적으로 외부 전문 강사를 초빙해 진행됐다. 교육은 소상공인의 현실에 맞춘 실질적인 내용으로 구성돼 참석자들의 높은 관심을 끌었다.
주요 교육 내용은 소상공인 경영환경 변화와 디지털 전환, 블로그 마케팅 전략, 정책자금 조달 지원사업 안내 등이다. 임차인이 실제 경영에 활용할 수 있도록 맞춤형으로 제공됐다.
최정규 공사 사장은 “이번 특강이 임차인의 영업 활성화에 도움이 되었기를 바란다”며, “앞으로도 설문조사 등을 통해 수요자 중심의 실질적인 교육을 마련하겠다”고 말했다.
