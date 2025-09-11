인천 백령도 하늬해변·진촌마을 국가생태관광지역 재지정 관련 사진. 옹진군 제공

특히 현재 추진 중인 백령 생태관광체험센터 조성사업은 이번 재지정 성과와 맞물려 백령도의 생태관광 기반을 한층 강화할 전망이다. 백령 생태관광체험센터는 내년 준공 예정으로 탐방객을 위한 생태 해설 및 교육 공간, 전시·체험 시설, 지역 특산물 홍보·판매 공간 등을 갖춰 향후 지역주민 소득 창출과 생태 보전 활동의 거점 역할을 수행하게 된다.

군은 이번 재지정과 생태관광체험센터 조성사업을 연계해 체계적인 생태관광 교육 프로그램 운영, 주민 참여형 관광콘텐츠 발굴

, 지역경제 활성화와 생태환경 보전의 균형 달성 등을 목표로 지속가능한 생태관광 모델을 발전시켜 나갈 계획이다.

군 관계자는 “이번 국가생태관광지역 재지정은 백령도의 생태적 가치를 국내외에 다시 한 번 알리는 계기”라며 “주민과 함께하는 지속가능한 생태관광을 통해 자연과 사람이 공존하는 관광 모델을 만들어가겠다”고 말했다.