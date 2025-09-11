[포착] “이 대통령 기념우표 사려고”…우체국에서 벌어진 ‘오픈런’

11일 서울 중구 서울중앙우체국 앞에 이재명 대통령 취임 100일 기념우표를 사려는 시민들이 줄을 서고 있다. 오른쪽은 기념우표 모습. 연합뉴스·뉴시스

11일 서울 중구 서울중앙우체국 앞 모습. 연합뉴스

우정사업본부에 따르면 기념우표는 전국 230여개 총괄우체국과 인터넷우체국에서 구할 수 있다.

이재명 대통령 취임 100일 기념우표. 우정사업본부 제공

이 대통령이 간식을 먹는 모습, 박찬대 더불어민주당 의원이 자전거를 탄 이 대통령을 따라가는 모습 등이었다.

지난 10일 오전 서울 여의도우체국 포스트타워에서 홍보도우미들이 '제21대 대통령 취임 100일 기념우표'를 소개하고 있다. 연합뉴스

첫 대통령 기념우표의 주인공은 이승만 대통령이었다. 1948년 취임 당시 5만장이 발행됐다. 이후 연임할 때마다 각각 50만장, 70만장이 추가로 판매됐다. 박정희 대통령 우표는 총 5번(900만장), 전두환 대통령 우표는 2번(1800만장) 발행됐다.

노무현 대통령 기념우표. 한국우표포털서비스 캡처