조용익 부천시장 “과학고 정원 50% 지역 할당제 해야”

조용익 경기 부천시장(왼쪽)이 임태희 경기도교육감에게 부천과학고 지역 할당제 도입 건의안을 전달하고 있다. 부천시 제공

시는 지난 3월 경기도교육감 지정 고시로 부천 과학고 유치를 최종 확정했다. 경기도에서는 부천을 포함한 4곳에서 과학고 신설·전환을 추진하고 있으며, 부천 과학고는 지역 특화산업인 로봇 분야 특화 교육과정을 운영할 예정이다.