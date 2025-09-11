조용익 부천시장 “과학고 정원 50% 지역 할당제 해야”
경기 부천시는 조용익 부천시장이 지난 10일 임태희 경기도교육감을 만나 부천 과학고등학교 입학생의 50%를 부천지역 학생으로 선발하는 지역 할당제 도입을 공식 건의했다고 11일 밝혔다. 이 자리에는 부천에 지역구를 두고 있는 서영석(부천시갑)·김기표(부천시을)·이건태(부천시병) 국회의원도 함께 참석했다.
시는 지난 3월 경기도교육감 지정 고시로 부천 과학고 유치를 최종 확정했다. 경기도에서는 부천을 포함한 4곳에서 과학고 신설·전환을 추진하고 있으며, 부천 과학고는 지역 특화산업인 로봇 분야 특화 교육과정을 운영할 예정이다.
조 시장은 “부천 청소년들은 과학교육 수요에 비해 진학 기회가 부족했다”며 “정원의 50%를 지역 학생에게 배정하면 우리 지역 청소년들이 첨단 과학인재로 성장할 기회를 넓히고 우수 인재 유출을 막을 수 있다”고 강조했다.
시는 도내에서 과학중점고를 가장 많이 운영하는 지방자치단체다. 학교별로 융합인재교육(STEAM) 과목 개설 및 수강이 활발하다. 부천지역 내 4개 대학, 5대 특화산업 연구소, 온세미코리아·DB하이텍 등 첨단기업과 연계한 연구개발(R&D) 기반도 탄탄해 과학 인재 양성의 최적지로 꼽힌다.
하지만 과학고와 같은 심화교육기관 진학 기회는 부족해 매년 중학생 300여명이 다른 지역으로 유출되고 있다. 이는 지역의 경쟁력 약화로 이어질 수 있어 적극적인 대응이 필요하다는 것이 시의 설명이다.
조 시장은 “부천 과학고는 국가 과학기술 발전과 지역 간 균등한 인재 육성, 첨단과학 교육도시를 향한 부천의 도약을 이끄는 동력이 되어야 한다”며 “부천 과학고가 국가적 과학 인재를 양성하는 요람이자 부천의 꿈과 희망의 샘솟는 화수분이 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
한편, 부천 과학고는 오는 10월 교육부 중앙투자심사와 예산 확보를 거쳐 내년 설계 및 착공에 들어가며 2027년 3월 개교한다. 이후 미래 과학·융합인재 육성을 위해 지역의 강점을 살린 인공지능(AI) 로보틱스 전공트랙과 부천예술과학아카데미(BASA) 등 특화교육과정을 운영할 예정이다.
부천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
