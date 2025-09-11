시사 전체기사

이 대통령 “구금 노동자들 오후 3시 시설서 나올 예정”

입력:2025-09-11 10:51
수정:2025-09-11 11:11
공유하기
글자 크기 조정
이재명 대통령이 11일 청와대 영빈관에서 열린 취임 100일 기자회견 '회복을 위한 100일, 미래를 위한 성장'에서 발언하고 있다. 대통령실통신사진기자단

이재명 대통령은 11일 미국 이민 당국에 구금된 한국 노동자들과 관련해 “가장 최신 정보로는 한국 시간으로 오후 3시 구금 시설에서 출발할 예정”이라고 말했다.

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 취임 100일 기자회견에서 “비행기는 내일 새벽 1시쯤 이륙해 오후쯤 서울에 도착하게 된다”며 이 같이 밝혔다.

귀국 인원에 대해서는 “우리 국민이 총 316명으로 남성 306명과 여성 10명”이라며 “외국인 14명이 있어서 총 330명이라고 한다”고 전했다. 이어 우리 국민 중 한 명은 가족이 영주권자라는 이유로 미국에 남는 것을 선택했다고 덧붙였다.

이 대통령은 이들의 석방이 늦어진 것과 관련해 “버스로 이동해 비행기에 탈 때까지는 미국 영토이고, 미국 영토 내에서는 체포된 상태이니 수갑을 채워서 이송하겠다고 (미국 측이) 그래서 우리는 절대 안 된다고 밀고 당기는 와중에 소지품을 돌려주다가 중단했다고 한다”고 설명했다.

그러면서 “‘백악관의 지시다. 자유롭게 돌아가게 해라. 그러나 가기 싫은 사람은 안 가도 된다’는 도널드 트럼프 미국 대통령의 지시가 있어서 일단 중단하고 행정절차를 바꾸느라 그랬다고 한다”고 말했다.

박은주 기자 wn1247@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
박은주 기자
온라인뉴스부
박은주 기자
409
온라인뉴스부
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[속보] 李대통령 “지난 100일, 회복과 정상화를 위한 시간”
“사회에 투덜대는 연상호 영화”…박정민이 본 ‘얼굴’의 특별함
한국서 암 치료 하려면 ‘이곳’…세계 최고 암 병원 10곳은 어디
트럼프 최측근 찰리 커크, 공개 행사에서 피격 사망
동작구 마트서 90대가 10세 성추행 의혹…범행 인정
대기업 10곳 중 6곳 “하반기 신규채용 없거나 미정”
‘한국 기어오른다’는 여자 아베, 日 총리 여론조사 1위
“가짜 기지국 공격, 어떤 통신사라도 표적될 수 있다”
국민일보 신문구독