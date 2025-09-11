시사 전체기사

이재명 대통령, 취임 100일 기자회견 시청하는 시민들

입력:2025-09-11 10:47
11일 오전 서울 용산구 서울역 대합실에서 시민들이 이재명 대통령 취임 100일 기자회견 방송을 보고 있다.


이한형 기자 goodlh2@kmib.co.kr

