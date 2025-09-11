달성군 새내기 농업인 정착 지원…10주 교육
대구 달성군은 11~20일 달성군농업기술센터에서 신규 농업인과 교육 희망자 30명을 대상으로 ‘2025년 달성군농업인대학 기초영농교육(귀농·귀촌 과정)’을 운영한다.
이번 교육은 농업기술센터가 주관하며 귀농·귀촌 희망자들의 안정적인 영농 정착을 돕기 위해 마련됐다. 농촌 인력 육성과 지역 농업 활성화를 위한 체계적 교육 과정으로 기획됐다.
교육은 매주 목요일마다 총 10회, 35시간에 걸쳐 진행된다. 이론 교육 9회와 함께 현지 농장 견학 1회도 포함돼 있어 농업 현장에 대한 실질적인 이해를 높일 수 있을 것으로 기대된다. 교육 내용은 귀농·귀촌 성공 전략, 수도작·전작·원예 재배 기술, 토양 이해 등 농업 전반에 걸친 실용적인 주제로 구성됐다.
달성군농업기술센터 관계자는 “이번 교육은 예비 농업인들이 농촌에 안정적으로 정착하고 자립할 수 있는 기반을 다지는 기회가 될 것”이라며 “성공적인 영농 정착을 위한 실질적이고 내실 있는 교육을 제공하겠다”고 말했다.
