‘바이오의료종합지원센터’ 개소…기업 제품 개발 등 지원

충남도청사. 충남도 제공

또 자율주행 휠체어를 비롯한 의료용 자동 이동기기에 대해 평가하는 등 기업 제품 개발과 실증·평가·인허가를 지원할 예정이다.

도는 지원센터를 통해 바이오 의료기기 인증·시험 인프라 부족 문제를 해결하고 제품 상용화 시간을 크게 단축할 수 있을 것으로 전망했다.