‘바이오의료종합지원센터’ 개소…기업 제품 개발 등 지원
충남도가 바이오 의료기기산업을 육성하기 위한 통합 지원 기반을 마련했다.
도는 11일 충남 아산 배방에서 김태흠 지사와 오세현 아산시장 등 300여명이 참석한 가운데 바이오의료종합지원센터 개소식을 개최했다고 밝혔다.
지원센터는 천안·아산 연구개발(R&D) 집적지구에 520억원을 들여 지상 5층, 연면적 6475㎡ 규모로 건립됐다.
각종 바이오 의료기기 평가실과 세포 시험실, 이화학 실험실, 동물 임상병리실 등의 시설에 67종 114대의 장비를 갖추고 있다.
한국산업기술시험원(KTL) 바이오분야 인력 60명은 이곳에서 인공 피부·관절 등 재생·재건 의료기기, 로봇 팔다리 등 지능형 의지 보조기기 등에 대해 평가한다.
또 자율주행 휠체어를 비롯한 의료용 자동 이동기기에 대해 평가하는 등 기업 제품 개발과 실증·평가·인허가를 지원할 예정이다.
도는 지원센터를 통해 바이오 의료기기 인증·시험 인프라 부족 문제를 해결하고 제품 상용화 시간을 크게 단축할 수 있을 것으로 전망했다.
이를 통해 바이오 의료기기 기업의 기술 경쟁력을 높이고, 글로벌 시장 진출을 촉진할 수 있을 것으로 내다보고 있다.
도 관계자는 “내년에 문을 열 의약품상용화센터와 연계해 지역 기반 혁신 클러스터를 조성할 것”이라며 “개발·검증한 혁신 바이오 의료기기 기술은 곧바로 의료 현장에 적용해 도민 건강 증진과 삶의 질 개선에 기여할 것으로 보인다”고 말했다.
이날 개소식은 지원센터 소개와 충남바이오헬스산업 홍보 영상 상영, 기념의식, 센터 관람 등의 순으로 진행됐다.
김태흠 지사는 “충남은 바이오 의료기기, 수면산업, 휴먼마이크로바이옴 등 바이오헬스산업에 대한 연구개발 인프라를 꾸준히 확충하고 있다”며 “바이오 분야 국가 첨단 전략 산업 특화단지 지정도 추진 중이며, 2027년 바이오 의료기기 해외 진출 지원센터를 열어 바이오 기업들의 판로도 확대해 나아갈 계획”이라고 강조했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
