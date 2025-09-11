행복청, 국회세종의사당~금강 남측 잇는 교량 건설 추진

금강횡단교량 위치도. 행정중심복합도시건설청 제공

국회세종의사당 예정부지와 금강 남측은 현재 왕복 4차로인 햇무리교로 이어져 있지만, 출퇴근 시간대 정체가 심할 뿐 아니라 세종의사당 개원 이후 교통량이 최대 2배가 늘 것으로 예상된다.

지난해 ‘금강횡단교량 추가설치 사전 타당성 조사’를 실시한 행복청은 햇무리교 분산 효과, 기존 도로망과의 연결성, 통학로 안전성 등을 평가해 새 교량의 위치를 선정했다.

신설 교량은 금강 북측 수목원로와 남측 국책연구원2로를 연결하며 총연장 713m 왕복 4차로로 건설된다. 국책연구원2로는 2차로에서 4차로로 확장하고 인근 교차로도 정비한다.

교량 디자인은 한두리교·이응다리 등 특색 있는 세종시의 교량들과 어울리도록 설계하기로 했다.

행복청은 올해 주민설명회와 환경영향평가, 교통영향평가를 완료하고 내년 상반기 건설계획에 반영한 뒤 2032년 교량 건설을 마무리할 계획이다.

강주엽 행복청장은 “행정수도 세종 완성을 뒷받침하기 위해 교통 인프라 확충은 필수다. 금강 새 교량은 그 출발점이 될 것”이라며 “미래 행정수도의 위상에 걸맞는 품격 있는 랜드마크 교량으로 완성하겠다”고 말했다.