시사 전체기사

KR-HD현대삼호, 암모니아 추진선 안전기술 공동 개발

입력:2025-09-11 10:04
공유하기
글자 크기 조정
암모니아 연료 추진 선박의 이중관 환형 공간 내 청수 순환시스템 공동개발 MOU 체결식에서 HD 현대삼호 심학무 전무(왼쪽)와 한국선급 연규진 상무가 기념촬영을 하고 있다. /사진=한국선급 제공

한국선급(KR)이 차세대 친환경 연료인 암모니아 추진선의 안전성 강화를 위해 HD현대삼호중공업과 손을 잡았다.

KR은 9일(현지 시각) 이탈리아 밀라노에서 열리고 있는 ‘가스텍(Gas tech 2025)’ 전시회에서 HD현대삼호와 ‘암모니아 연료 추진 선박의 이중관 환형 공간 내 청수 순환시스템’ 공동 개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 11일 밝혔다.

암모니아는 이산화탄소를 배출하지 않는 친환경 연료로 주목받지만, 독성과 부식성 탓에 안전성 확보가 최대 과제로 꼽혀 왔다. 특히 연료 배관의 잠재적 누출을 막을 실질적 대책이 미흡해 국제 해운업계가 대응책 마련에 고심해 왔다.

이번 공동개발은 암모니아 연료 배관의 두 겹 구조 사이에 존재하는 고리 모양의 공간에 맑은 물을 순환시켜 안전성을 높이는 방식이다. 이를 통해 운항 과정에서 암모니아가 외부로 누출될 위험을 최소화할 수 있다는 설명이다. 개발 과정에서 HD현대삼호는 설계와 제작을 맡고, KR은 안정성 검증을 담당한다.

양사는 공동개발이 완료되면 해당 시스템을 HD현대삼호의 암모니아 추진선 설계에 적용해 상용화를 추진할 계획이다. 동시에 KR은 국제해사기구(IMO)에 안전 기준 제정을 제안해 국제 표준화를 선도하겠다는 방침이다.

심학무 HD현대삼호 전무는 “암모니아 연료 추진선으로의 전환을 가속하는 중요한 발걸음”이라며 “KR과 협력을 통해 글로벌 경쟁력을 높이겠다”고 말했다. 연규진 KR 상무는 “암모니아 연료 추진선의 핵심 안전 기술을 선제적으로 확보하고, 향후 국제 규제 마련도 주도해 나가겠다”고 강조했다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
윤일선 기자
사회2부
윤일선 기자
845
정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[속보] 李대통령 “지난 100일, 회복과 정상화를 위한 시간”
“사회에 투덜대는 연상호 영화”…박정민이 본 ‘얼굴’의 특별함
한국서 암 치료 하려면 ‘이곳’…세계 최고 암 병원 10곳은 어디
속초 오징어 난전 얼마 됐다고…대게집 ‘카드값 덤터기’ 논란
동작구 마트서 90대가 10세 성추행 의혹…범행 인정
트럼프 최측근 찰리 커크, 공개 행사에서 피격 사망
“트럼프, 구금 사태 관련 ‘한국 원하는 대로 신속히 조치’ 지시”
이 대통령 오늘 취임 100일 회견… 향후 행보는 ‘회복’ → ‘성장’ 방점
국민일보 신문구독