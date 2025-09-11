파주시, 경제자유구역 추진 박차…2027년 신청 목표
경기 파주시는 경제자유구역 지정을 위한 본격적인 준비에 돌입했다고 11일 밝혔다.
시는 올해 제3회 추가경정예산에 연구용역비를 반영해 차별화된 개발계획 수립에 나서고, 오는 11월에는 투자유치 설명회를 개최해 기업 입주 수요 확보에 속도를 낼 계획이다. 시는 이번 과정을 통해 2027년까지 경제자유구역 지정을 신청하는 것을 목표로 하고 있다.
시는 지난해 12월 운정신도시 인근 교하동 일대를 대상으로 바이오·디스플레이·미디어콘텐츠를 핵심 전략산업으로 하는 ‘파주 경제자유구역 기본구상(안)’을 마련했으며, 올해 4월 경기경제자유구역 후보지로 최종 선정됐다.
이후에는 후보지 간 경쟁에서 우위를 점하기 위한 차별화와 특화 전략이 무엇보다 중요해지고 있다. 이를 위해 오는 11월 열릴 ‘파주경제자유구역 설명회(콘퍼런스)’에서는 전략산업 관련 기업과 연구기관을 초청해 투자 기회를 직접 알리고, 산업생태계 참여 방안을 논의한다.
경제자유구역은 외국인 투자기업과 국내 복귀기업 유치를 위해 각종 규제가 완화되는 특별경제구역이다. 지정 시 수도권정비계획법상 공장총량 제한과 같은 법적 규제 완화뿐 아니라 조세 감면, 보조금 지원, 입지 지원 등 정부 차원의 재정·행정적 지원이 제공된다.
더불어 주거단지, 관광단지, 체육시설 등 복합개발이 가능해 외국 교육기관 설립도 허용되는 만큼, 지역 내 교육·의료·복지 기반 시설 확충에도 큰 효과가 기대된다.
시는 이러한 제도를 발판으로 첨단산업 중심의 산업구조 전환과 함께 접경지역 내 주거·상업·교육·의료 인프라를 동시에 개선한다는 목표를 세우고 있다.
특히 ‘100만 자족도시’ 실현을 위한 핵심 전략 사업으로서 경제자유구역 지정을 추진하는 동시에, 향후 남북 협력 환경 변화에 따라 평화경제특구와 연계해 글로벌 경제협력의 거점 도시로 도약한다는 장기 비전을 강조하고 있다.
김경일 파주시장은 “경제자유구역 지정을 통해 첨단산업 중심의 양질의 일자리를 창출하고, 국제학교·국제대학·종합병원 유치 등 정주환경을 개선해 100만 자족도시로 도약하겠다”라며 “접경지역의 한계를 기회로 전환해 경기 서북부를 대표하는 ‘글로벌 비즈니스 거점 도시’로 발전시켜 나가겠다”라고 말했다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
