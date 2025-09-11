한국서 암 치료 하려면 ‘이곳’…세계 최고 암 병원 10곳은 어디
美 뉴스위크 ‘세계 최고 전문병원’ 평가…삼성서울병원, 암 분야 3위
미국 시사주간지 ‘뉴스위크’에서 선정한 세계 최고 암 병원 상위 10곳에 국내 병원 3곳이 이름을 올렸다.
뉴스위크가 10일(현지시간) 온라인에 공개한 12개 임상 분야별 ‘2026년 세계 최고 전문병원’ 순위에 따르면 암 분야 1위 병원은 미국 메모리얼 슬론 케터링 암 센터였다. 이어 미국 MD 앤더슨 암센터가 2위에 올랐다. 국내 병원 중에서는 삼성서울병원이 3위로 가장 높은 순위를 기록했다. 그 외 서울아산병원이 4위, 서울대병원이 8위에 꼽혔다.
암 분야 상위 10곳 병원 중에는 미국 병원이 4곳이었다. 한국 병원은 3곳, 프랑스·영국·캐나다의 병원이 각각 1곳씩 포함됐다.
서울아산병원은 암 분야 외에도 내분비 분야와 소화기 분야에서 각각 4위에 올랐다. 그 외 신경(6위), 비뇨기(6위), 정형(8위) 등 6개 분야의 상위권에 진입하며 국내 병원 중 가장 우수하다는 평가를 받았다. 심장(17위), 심장 수술(30위) 등 전체 12개 분야 중 6개 분야에서 국내 1위를 차지했다는 게 서울아산병원의 설명이다.
서울대병원은 비뇨기 분야에서 세계 2위를 차지했다. 이는 지난해보다 2계단 상승한 순위다. 내분비(5위), 암(8위) 등 총 3개 분야에서 10위권에 안착했다.
삼성서울병원 또한 암(3위), 소화기(5위), 비뇨기(10위) 등 3개 분야에서 10위권에 꼽혔다. 세브란스병원은 정형 분야에서 9위에 올랐다.
이번 순위는 뉴스위크가 글로벌 마케팅 업체 스타티스타에 의뢰해 30개국 의료진 수만 명의 평가를 토대로 매겨졌다.
