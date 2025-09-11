배틀그라운드, 지드래곤 컬래버레이션 테마로 재단장

크래프톤의 ‘PUBG: 배틀그라운드’가 37.2 업데이트를 통해 아티스트 G-DRAGON(지드래곤)과의 컬래버레이션 콘텐츠를 선보였다.

게임 속에서 뮤직비디오 세트장과 이모트 스테이지 등 테마 공간이 적용됐으며, 전리품 상자 이동, 맵 로테이션, 굶주린 자들 모드 복귀 등 다양한 신규 요소도 함께 추가됐다.