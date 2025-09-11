김동연 “경기도는 자랑스러운 ‘성장 정부’의 ‘성장 심장’, 힘차게 뛰겠다”
김동연 경기도지사가 “경기도는 자랑스러운 ‘성장 정부’(이재명 국민주권정부)의 ‘성장의 심장’으로서 힘차게 뛰겠다”고 선언했다.
김 지사는 10일 경기도청에서 열린 더불어민주당과 예산정책협의회에서 “경기도는 ‘국정의 제1동반자’로서 국민주권 정부와 함께 준비된 비전과 축적한 역량을 아낌없이 발휘해 나갈 것”이라며 이같이 밝혔다.
그는 “‘당·정·대’ 원팀보다 더욱 강력한 ‘당·정·대·경’ 원팀으로 국민의 성공, 국민주권 정부의 성공을 향해 힘차게 달려가자”고 강조하면서 경기도의 주요 현안 해결과 내년도 국비 확보에 대해 당 지도부와 국회의원들의 협력을 요청했다.
협의회에는 정청래 당 대표, 한정애 정책위의장, 한병도 예결위원장, 이소영 예결위 간사 등 당 지도부와 박승원 참좋은지방정부위원장, 김승원 경기도당 위원장, 한민수 당대표 비서실장을 비롯해 한준호·김병주·이언주·이수진·문정복·임오경·안태준·이재강·김현정·차지호 국회의원, 최재관·성수석·남병근·박윤국 지역위원장, 권향엽 대변인, 안명수 경기도당 사무처장 등 23명이 참석했다.
이 자리에서 김 지사는 반도체·기후경제·인공지능(AI)) ‘미래성장 3대 프로젝트’, 미군 반환공여구역 개발, 지역거점 개발 등 세 가지 구상을 밝혔다.
인재와 인프라, 집약된 첨단산업 기반을 활용해 전 주기 반도체 생태계를 강화하는 ‘K-반도체 메가 클러스터’ 조성에 힘쓰고, 접경지역 내 평화경제특구에 기후경제를 선도할 ‘기후테크 클러스터’를 구축하는 한편, ‘경기 RE100 산단’의 성과를 확산시켜 재생에너지 기반을 확보한다는 계획이다. 특히 김 지사는 지난해 7월 대한민국 최초로 ‘AI국’을 신설한 만큼 AI컴퓨팅 센터와 AI고속도로를 통해 ‘AI 글로벌 3대 강국’ 도약의 길을 열겠다고 강조했다.
경기도는 지방정부 최초로 반환공여구역에 직접 재정을 투입해 개발에 속도를 낸다. 앞으로 10년간 총 3000억원 규모로 ‘경기도 주한미군 반환공여구역 개발기금’을 조성하고, 반환공여구역과 연계된 GTX 통합망 구축을 비롯한 수도권 광역철도 확충에 적극 나선다.
중첩규제로 일자리 축소, 인구 유출, 지역경제 침체라는 삼중고를 견뎌야 했던 동북부 지역에 ‘특별한 희생에 특별한 보상’이 이뤄질 수 있도록 공공의료원 설립을 신속하게 추진한다. 아울러 평화경제특구·기회발전특구·규제자유특구 등 지역별 전략 산업을 육성해 지역의 잠재력을 고르게 실현한다. 경기 남부에는 ‘5대 핵심거점 바이오 혁신클러스터’와 ‘판교 +20 벤처스타트업 클러스터’를 조성해 대한민국의 성장동력을 강화할 계획이다.
경기도는 내년도 국회 예산 심사 과정에서 반드시 반영돼야 할 10개 주요 사업 총 5331억원 지원을 요청했다.
주요 사업에는 도봉산옥정 광역철도 630억원·옥정포천 광역철도 742억원, 광역버스 준공영제 2072억원, 자연재해위험개선지구 정비 239억원, 안산마음건강센터 지원 70억원, 안산 세월호 추모시설 건립 지원 100억원, RE100 마을지원 사업 118억원, 교통약자 특별교통수단 운영 274억원, 누리과정 차액 보육료 지원 695억원, 경기도 순환경제이용센터 설치 85억원, 선감학원 옛터 역사문화공간 조성 9억원 등이 포함됐다.
정청래 대표는 “흔히 경기도를 대한민국 축소판이라고 한다. 때문에 경기도에서 하고 있는 일이 대한민국 미래 성장의 시금석이 되기도 하고, 실제로 또 경기도에서 하고 있는 각종 정책들이 테스트베드가 되기도 해 경기도의 발전이 대한민국의 발전이다라는 생각을 갖고 있다”며 “경기도에서 주신 의견을 잘 듣고 경기도의 수요에 맞게 예산이 잘 짜여질 수 있도록 세심하게 배려할 수 있도록 하겠다”고 말했다.
