시사 전체기사

[속보] 국힘 “민주당, 강경파 반발에 3대 특검법 수정 합의 파기 통보”

입력:2025-09-11 08:33
수정:2025-09-11 08:53
공유하기
글자 크기 조정
국회. 연합뉴스

국민의힘은 11일 더불어민주당이 여야가 합의한 3대(내란·김건희·순직해병) 특검법 개정안 합의를 이행하지 못하겠다는 입장을 통보했다고 밝혔다.

유상범 원내수석부대표는 이날 국회에서 기자들과 만나 “어제 저녁 민주당에서 내부적 갈등과 당원들의 반발을 이유로 합의를 이행하지 못하겠다는 입장을 전달해왔다”고 말했다.

이어 “어제 6시간에 걸쳐 특검법 개정안에 대해 여야가 깊은 논의 끝에 합의에 이르렀지만, 민주당 사정으로 합의안이 그대로 이행되기 어려운 상황으로 가는 것 같다”고 설명했다.

여야는 전날 특검의 수사 기간을 추가로 연장하지 않고 수사 인력 증원도 필요한 인원만 제한적으로 증원하기로 합의한 바 있다.

민주당이 국민의힘 특검법 수정 요구를 수용했고, 국민의힘은 정부조직 개편 문제와 관련해 자당 소속 국회 상임위원장 소관인 금융감독위원회 설치 문제에 대해 적극 협력하기로 했다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
백재연 기자
온라인뉴스부
백재연 기자
723
안녕하세요. 백재연 기자입니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
트럼프 최측근 찰리 커크, 공개 행사에서 피격 사망
동작구 마트서 90대가 10세 성추행 의혹…범행 인정
대기업 10곳 중 6곳 “하반기 신규채용 없거나 미정”
‘한국 기어오른다’는 여자 아베, 日 총리 여론조사 1위
“가짜 기지국 공격, 어떤 통신사라도 표적될 수 있다”
“트럼프, 구금 사태 관련 ‘한국 원하는 대로 신속히 조치’ 지시”
국민성장펀드 100조→150조 확대… ‘저성장 탈출’ 마중물 댄다
500대 기업 여성임원 비중 첫 8%대 기록… 女 급여 男의 71%
국민일보 신문구독