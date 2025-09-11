제주 공군부대서도 연습용 지뢰 뇌관 터져 7명 부상

10일 오후 경기도 파주시 육군 모 부대에서 훈련 중 폭발 사고가 일어나 폭발물 처리반이 위병소를 통과하고 있다. 연합뉴스

파주 육군 포병부대에서 모의탄 폭발 사고가 난 지난 10일 제주 공군부대에서는 예비군 훈련 중 연습용 지뢰 뇌관이 터져 7명이 다치는 사고가 발생했다.