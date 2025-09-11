인천서 갯벌 고립자 구조 중 경찰 실종…수색 총력
인천의 한 갯벌에서 고립자를 구조하던 경찰관 1명이 실종돼 해양경찰이 수색 작업을 벌이고 있다.
11일 인천해양경찰서에 따르면 이날 오전 3시30분쯤 인천 옹진군 영흥면 꽃섬 인근에서 갯벌에 고립된 주민을 구조하던 영흥파출소 소속 30대 경장 A씨가 실종됐다.
A씨는 갯벌에 고립된 70대 남성 B씨에게 자신이 착용한 부력조끼를 입혀준 뒤 이동하다가 실종된 것으로 파악됐다.
해경은 구조대와 경비함정, 공기부양정, 연안구조정, 항공기 등을 총동원해 실종 경찰관 수색에 나섰다.
한편 고립자는 무사히 구조돼 소방당국에 인계됐다. 고립자는 저체온증을 호소했으나 건강에 큰 이상은 없는 것으로 확인돼 병원으로 이송됐다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사