대기업 10곳 중 6곳 “하반기 신규채용 없거나 미정”

채용기업은 “지난해보다 규모 축소”

한경협 “채용시장 위축 우려”

10일 오후 부산 남구 국립부경대에서 열린 취업박람회 'PKNU 드림 잡 페어'에서 취업 준비생들이 기업인사 담당자들과 채용 상담하고 있다. 연합뉴스

올해 하반기 대기업 채용시장이 지난해보다 어둡다는 전망이 나왔다.

인력 확보에 어려움을 겪는 직군으로는 연구·개발직(35.9%), 전문·기술직(22.3%), 생산·현장직(15.9%) 순이었다.