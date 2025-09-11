‘한국 기어오른다’는 여자 아베, 日 총리 여론조사 1위
일본의 차기 총리 자리를 둘러싼 경쟁이 본격화된 가운데 과거 한국을 향해 막말을 서슴지 않았던 다카이치 사나에(64) 전 경제안보담당상이 여론조사에서 1위를 달리고 있다.
9일 일본 니혼게이자이신문 등에 따르면 차기 총리 후보로 다카이치 전 장관과 고이즈미 신지로(44) 농림수산상이 가장 유력하게 거론되고 있다. 내각제인 일본에서는 다수당 대표가 총리가 된다.
마이니치신문이 지난달 23~24일 실시한 여론조사에서는 다카이치 전 장관이 14%의 지지율로 1위를 기록했다. 고이즈미 장관은 9%로 뒤를 이었다. 민영 TBS 계열 JNN의 여론조사에서는 두 인물이 공동 1위(19.3%)를 차지했다.
다카이치는 일본 보수·우익 진영을 대표하는 인물로 아베 신조 전 총리의 노선을 계승해 ‘여자 아베’라는 별명으로 불린다.
특히 그는 한국에 대한 강경한 발언으로 여러 차례 논란의 중심에 섰다. 지난 2022년 도쿄에서 열린 극우 단체 심포지엄에서 “야스쿠니 신사 참배를 어정쩡하게 하니 상대가 기어오른다”는 발언을 해 논란을 일으켰다.
그는 당시 “총리가 돼도 야스쿠니 신사 참배를 이어가겠다”고 공언했다. 실제로 다카이치는 일본 패전일(8월 15일)과 봄·가을 제사 등 매년 두 차례 A급 전범이 합사된 야스쿠니 신사를 직접 참배하고 있다.
다카이치의 경쟁자인 고이즈미 신지로 농림수산상 역시 야스쿠니 신사를 참배한 이력이 있다. 그는 고이즈미 준이치로 전 총리의 차남으로 만약 총리에 오를 경우 일본 역사상 최초의 부자(父子) 총리가 된다.
고이즈미는 지난 2019년 유엔 기후행동 정상회의에서 “기후변화 문제를 ‘펀(Fun), 쿨(Cool), 섹시(Sexy)’하게 다뤄야 한다”고 언급해 일본 국내에선 ‘펀쿨섹좌’라는 별명으로 불리기도 한다.
일본 자민당 신임 총재 선출을 위한 공식 선거전은 22일부터 시작된다. 다음 달 4일 자민당 소속 국회의원들의 투표를 거쳐 신임 총재가 결정된다. 새로 선출되는 총재는 이시바 총리의 잔여 임기인 2027년 9월까지 총리직을 수행하게 된다.
