‘100일 기자회견’ 여는 이 대통령…美구금사태·檢개혁 입장 주목

대미협상·양도세 대주주 기준도 관심

이재명 대통령이 10일 서울 마포구 프론트원에서 열린 국민성장펀드 보고대회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 취임 100일인 11일 기자회견을 하고 경제 정책 등을 설명하고 국내외 현안에 대한 입장을 밝힌다.

이후 국내외 산적한 현안에 관해 기자들과 질의응답이 이어질 예정이다.