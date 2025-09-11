트럼프 최측근 찰리 커크, 공개 행사에서 피격 사망

보수단체 ‘터닝포인트 USA’ 창립자

트럼프 “위대한 커크가 죽었다” 추모

도널드 트럼프 미국 대통령의 최측근인 찰리 커크 '터닝포인트 USA' 창립자가 10일(현지시간) 유타밸리 대학교에서 연설하는 모습. 커크는 직후 총격을 당했다. 연합뉴스

총격을 받은 직후 병원으로 옮겨졌다. 하지만 얼마 뒤 사망했다고 미국 언론이 전했다.

엑스 등 소셜미디어에는 커크가 사건 당시 목 부분에 총격을 받은 뒤 뒤로 쓰러지는 영상이 퍼져나가고 있다. 커크는 당시 야외 천막 아래에서 연설을 하고 있던 중이었다.