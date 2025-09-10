윤건영, ‘계엄 의혹’ 국정원 해명 반박 “거짓말 참담”
국가정보원의 비상계엄 공모 가능성을 제기했던 윤건영 더불어민주당 의원이 국정원의 공식 해명을 즉각 재반박하고 나섰다. 국정원이 문건의 수 및 작성·보고 경위를 두고 말 바꾸기와 거짓말로 일관하고 있어 수사가 필요하다는 것이다.
윤 의원은 10일 페이스북 글을 올려 “불법 계엄 사태의 진실을 밝히는 것은 다음 세대를 위한 우리 모두의 의무”라며 “당장 국정원은 내란 특검에 스스로를 조사하라고 수사 의뢰해야 한다”고 요구했다.
국회 정보위원회 소속인 그는 지난 8일 기자회견을 열고 국정원이 계엄 선포 직후 작성한 문건을 확인한 결과, 계엄사령부·합동수사본부에 인력 80여명을 파견하는 방안이 담겨 있었다고 밝혔다. 계엄 당일 국정원 특정 부서에서만 130여명의 직원이 재출근한 점도 정황 근거로 제시했다.
의혹 제기 당일 ‘내부 확인 중’이라고 답했던 국정원은 이날 입장문을 내고 윤 의원이 회견에서 지적한 문서의 존재와 직원 재출근 사실을 인정했다. 그러면서도 실제 인력 파견을 검토한 것은 아니라고 해명했다. 문제의 문서는 실무자가 본인 참고용으로 작성한 것이며, 인력 파견 등의 서술은 이미 존재하는 비상사태 대응 시나리오를 단순 인용했다는 취지다. 또 해당 문건을 토대로 작성된 별도 문서가 부서장 등에게 보고됐으나 이는 계엄 시 국정원이 수사권을 행사할 수 없다는 내용이라고도 발표했다.
이에 대해 윤 의원은 “참담하게도 입장문을 통해 드러나는 것은 이 문제를 추적하기 시작하던 때부터 지금까지 국정원 일부 세력은 한결같이 거짓말을 하고 있다는 사실뿐”이라고 평가했다. 작성된 문건이 실은 2건이었고 개중 1건은 담당 부서장과 2차장 보좌관에게까지 들어갔다는 점부터 국정원 측의 당초 보고와 어긋난다는 지적이다.
기존 시나리오상의 인력 파견 계획을 단순 인용했을 뿐이라거나, 문서 작성 시각을 고려할 때 해당 내용이 정무직 회의에 보고될 수 없었다는 설명에 대해서도 재반박했다. 보고서에는 수사권 한계를 극복하기 위해 특례법을 만드는 방안도 담겨 있어 사실상 계엄 공모로 봐야 하며 회의 시작 전 구두 보고가 이뤄졌을 공산이 크다는 것이다. 윤 의원은 “어설픈 변명과 계속되는 거짓말로 진실을 가릴 수 있다고 착각하지 말라”며 “정말 당당하면 스스로 내란 특검에 수사 의뢰하기 바란다”고 강조했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
