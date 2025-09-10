中공유자전거 ‘주행 중 잠김’ 잇달아…‘소프트웨어 오작동 의심’

중국에서 공유자전거를 타고 가던 시민이 자전거가 갑작스럽게 잠기면서 넘어지는 장면. 칸칸신문

중국의 플랫폼 기업들이 운영하는 공유자전거들. 칸칸신문

피해자들은 사고 원인 규명이나 피해 보상이 플랫폼 업체에 의해 일방적으로 처리된다는 점에도 불만을 표했다. 일부 플랫폼은 인공지능(AI) 시스템이 사고처리를 전담했다. 디디칭지의 3자 보험 한도는 1만 위안(약 195만원)이었다. 헬로바이크는 최대 보상 한도가 5000위안(87만5000원)에 불과했고 치아 복원 등 비의료보험 항목에 대해선 보상을 거부했다.