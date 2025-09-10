‘상금 톱3’ 유현조-노승희-홍정민, 생애 첫 상금왕 놓고 빅뱅…‘남달라’ 박성현 출격

12일 개막 OK저축은행 읏맨 오픈서 격돌

이예원과 박현경 불참…일본 메이저 출전

KLPGA투어 OK저축은행 읏맨 오픈 공식 포스터. 대회조직위

대상 포인트에선 지난주 KB금융 스타챔피언십에서 우승한 유현조(482점)가 1위를 달리고 있다. 노승희(406점)와 홍정민(400점)은 각각 2위와 3위에 자리하고 있다.

유현조는 “평소에 기록보다는 경기력에 집중해서 좋은 성적을 거뒀다”며 “현재 샷 감각이 나쁘지 않아서 한 번 더 우승에 도전하겠다”고 각오를 다졌다.