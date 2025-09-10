상임위 중 “여성스러운 가녀린 몸”, 제주도의원 발언 ‘논란’
제주도의회 임시회에서 한 도의원이 여성 공직자에게 부적절한 발언을 해 논란이 일고 있다. 해당 의원은 여성 공직자의 불편해 하는 반응에 ‘더 웃으면 좋겠다’고 말하는가 하면, 이후 사과를 하는 과정에서 ‘존경 차원에서 한 말’이라고 해명해 더 큰 논란을 빚었다.
이정엽 제주도의원(국민의힘·대륜동)은 10일 열린 제442회 임시회 보건복지안전위원회 회의에서 이은영 제주도 성평등여성정책관에게 “여성스러운 가녀린 몸을 갖고 항상 고생을 많이 한다”고 말했다.
이 정책관은 “칭찬해 주셔서 감사하다. 업무 관련으로 얘기해 주시면 더 좋았겠다”며 굳은 얼굴로 말을 받았다.
이 의원은 다시 이 정책관에게 “웃으시면 더 좋을 텐데”라고 덧붙이고, 업무 관련 질의를 시작했다.
이 의원의 질의가 끝난 뒤 현길호 보건복지안전위원장은 이은영 정책관에게 “혹시 업무 외적인 질의 과정에서 불편함이 있었는지”를 물었다.
이에 이 정책관은 “외모에 대한 평가보다는 업무에 대한 얘기 해주시면 도움이 될 것 같다”고 짧게 답했다.
현 위원장은 이 의원에게도 “정중한 표현을 해주시면 좋겠다”며 사과를 유도하는 듯한 말을 건넸다.
그러자 이 의원은 “외모에 대해 질의 한 부분은 불쾌했다면 정중하게 사과하겠다”면서도 “존경 차원에서 안타까워서 한 말”이라고 해명했다.
이 의원의 말을 들은 이 정책관은 “다음에 그렇게 하지 않을 것이라고 믿고, 기분좋게 다음을 기약하겠다”며 이 의원의 사과를 받아들였다.
하지만 이 의원의 발언이 도민들이 지켜보는 공식 석상에서 여과 없이 표출됐다는 점에서 논란이 수그러들지 않고 있다. 특히 해당 발언이 여성 공직자에게 ‘웃음’을 강요하거나, 존경의 표현에 외모를 언급한 것으로 해석될 여지가 있다는 점에서 성인지 감수성이 부족하다는 비판이 제기된다.
제주도는 2018년 전국 최초로 ‘성평등정책관’ 직제를 신설해 도정 전반에 성평등 관점을 반영하기 위한 다양한 과제를 추진하고 있다. 2022년에는 광역자치단체 가운데 처음으로 여성친화도시로 신규 지정됐다.
제주도의회도 이달 의회사무처 전 직원을 대상으로 성별영향평가 교육을 실시하는 등 조례 입안 과정에서 성평등 관점을 효과적으로 반영하기 위해 노력하고 있다.
지난 달에는 4급이상 공무원과 도의원을 대상으로 성희롱 등 4대 폭력 예방교육을 2시간 진행한 것으로 확인됐다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사