와이스, 폰세와 동반 15승 넘어 동반 다승왕 가나

왼쪽부터 한화 이글스 코디 폰세, 라이언 와이스. 한화 제공

한화 이글스의 라이언 와이스가 팀 동료 코디 폰세에 이어 시즌 두 번째로 15승 고지를 밟았다. 두 외국인 에이스가 나란히 15승을 달성한 것은 구단은 물론 KBO리그 역사에도 의미 있는 기록이다.

와이스는 10일 기준 2025 KBO리그에서 15승(4패)을 거두며 다승 부문 단독 2위를 달리고 있다. 전

1989년(이상군·한희민), 1996년(구대성·송진우), 1999년(정민철·송진우), 2006년(류현진·문동환)까지 네 번밖에 이루지 못한 기록이다.