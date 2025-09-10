순천시, ‘애니메이션·웹툰 클러스터’ 제막…콘텐츠산업도시 도약

글로벌 웹툰 허브센터서 입주기업 환영…콘텐츠 생태계 본격 출범



애니메이션·웹툰 클러스터 콘텐츠 기업 30개사 입주 확정

글로벌 웹툰 허브 센터 현판 제막식. 순천시 제공

전남 순천시는 10일 글로벌 웹툰 허브센터에서 입주기업 대표, 지역관련 학과 교수 및 학생, 원도심 건축주 대표 등 50여명이 참석한 가운데 원도심 애니메이션·웹툰 클러스터 입주기업 환영행사를 개최했다고 밝혔다.

10일 글로벌 웹툰 허브센터에서 노관규 순천시장이 원도심에 새롭게 둥지를 튼 기업들을 대상으로 환영인사를 하고 있다. 순천시 제공