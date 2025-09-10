김영록 지사, 공공기관 노조협의회와 상생협력 강화

공동혁신도시 활성화·2차 공공기관 이전 성공 전략 등 논의

김영록 전라남도지사가 10일 나주 공익활동지원센터에서 열린 ‘전라남도-이전공공기관 노동조합협의회 상생협력 간담회’에 참석해 이전공공기관 노조관계자들과 기념촬영을 하고 있다. 전남도 제공

김영록 전남도지사는 10일 광주·전남 공동혁신도시 이전공공기관 노동조합협의회와 상생협력 간담회를 열어 혁신도시 활성화와 이를 위한 협력체계 강화 방안과 2차 공공기관 이전 성공전략 등을 논의했다.

