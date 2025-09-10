고양은평선 일산 연장 요구 확산…시민 서명 1만 넘어

한 고양시민이 동국대학교일산병원에서 고양은평선 일산 연장을 촉구하는 서명운동에 동참하고 있다. 지추모 제공

고양은평선 일산 연장 촉구하는 현수막 문구. 지추모 제공

고양은평선 일산 연장을 촉구하는 현수막이 풍동에 걸려있다. 지추모 제공

특히 이재명 대통령 또한 대선 공약으로 고양은평선 일산 연장을

내건 바 있어, 국토교통부와 대도시권광역교통위원회의 최종 판단에 더 큰 관심이 쏠린다.