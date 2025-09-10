李 대통령 “해양경찰이 보다 강인해져야”

李 대통령 “해양경찰이 보다 강인해져야”
해양경찰청(청장 김용진)은 10일 인천 송도청사 대강당에서 직원과 순직자 가족 등 400여명이 참석한 가운데 ‘제72주년 해양경찰의 날 기념식’을 개최했다.
이날 행사에서는 이재명 대통령이 영상으로 축사를 보내 해양경찰의 헌신과 노고를 격려했다.
이 대통령은 “거친 파도를 이겨내며 헌신하는 1만3000여 해양경찰 모두에게 깊은 감사의 말씀을 드린다” 며 “주변국 수준의 해양경찰력 보강을 통해 해양권익과 해상교통로 안전을 확보하고 국제해양질서를 선도해 나가야 한다”고 말했다.
이어 “국민의 생명과 안전을 지키는 것이 국가의 제1책무”라며 “국민이 안심하고 바다를 누릴 수 있도록 해양경찰이 보다 강인해지기를 기대한다”고 강조했다.
이 대통령은 또 “해양경찰이 자부심과 긍지를 느끼며 일할 수 있도록 처우개선 등 지원도 아끼지 않겠다”고 덧붙였다.
이에 김용진 해경청장은 기념사에서 “해양경찰은 ‘미래를 준비하는, 강인하고, 반듯한’ 조직으로 거듭나겠다”며 “국민의 행복을 위해 국민 곁에서 함께하는 해양경찰이 되겠다”고 약속했다.
그러면서 “국민 여러분의 관심과 성원에 깊이 감사드리며 기대에 부응하는 해양경찰이 되겠다”고 거듭 다짐했다.
