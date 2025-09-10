[속보] 파주 군부대서 교육용 폭탄 터져 8명 부상…2명 중상
10일 오후 3시30분쯤 경기 파주시 소재 육군 포병부대에서 폭발 사고가 발생해 군인 8명이 부상을 입었다.
군 당국에 따르면 이날 오후 3시25분쯤 파주시 소재 K9 포병부대에서 실탄 없이 사격 절차 등을 연습하는 비사격 훈련 도중 폭발이 발생했다.
이 사고로 부사관 3명, 병사 5명 등 군인 8명이 다쳤다. 대부분 화상으로 알려졌으며 부사관 2명은 중상을 입었다.
중상자는 헬기 등으로 국군 수도병원으로 옮겨졌다.
경상자로 분류된 6명은 민간 병원으로 이송됐다. 현재까지 생명이 위독한 부상자는 없는 것으로 알려졌다.
터진 포탄은 실탄은 아니며 훈련 중 마치 실제 포탄이 터진것 같은 효과를 내는 폭발효과 모사탄인 것으로 현재까지 파악됐다.
군 당국은 사고 원인을 조사하고 있다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사