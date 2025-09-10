KR, 삼성중공업 ‘15MW 부유식 풍력’ 개념 승인
삼성중공업, 부유식 풍력 하부 AIP 획득
경량·모듈화 설계로 제작·설치 효율 높여
안정성·구조 강도·계류 시스템 종합 검토
한국선급(KR)이 삼성중공업이 개발한 차세대 부유식 풍력발전 하부구조물에 개념승인(AIP)을 부여했다. 전 세계적으로 대형 해상풍력 프로젝트가 확대되는 가운데 경제성과 시공성을 겸비한 부유식 풍력 기술 상용화에 한발 다가섰다는 평가다.
KR은 지난 9일(현지 시각) 이탈리아 밀라노에서 열린 세계 최대 가스 에너지 전시회 ‘가스텍(Gastech) 2025’에서 삼성중공업의 ‘스냅윈드 플로트 15MW급 부유식 풍력발전 하부구조물’에 대한 AIP 수여식을 진행했다고 10일 밝혔다.
삼성중공업은 다수의 해양 프로젝트 경험을 반영해 최대 15MW급 대형 해상풍력 터빈을 적용할 수 있는 부유식 하부구조물을 설계했다. 이번에 선보인 스냅윈드 플로트은 경량화와 모듈화 설계를 통해 제작·설치 효율을 높였으며 최소 3개의 계류선으로 해저에 고정돼 안정성을 확보한다. 다소 기울어진 상태에서도 복원력을 유지하도록 설계돼 내구성과 신뢰성을 강화했고 다양한 용량의 풍력터빈과 호환을 할 수 있어 범용성도 높다.
KR은 이번 심사에서 스냅윈드 플로트의 안정성, 구조 강도, 계류 시스템 등을 국제 규정 및 선급 규칙에 따라 종합적으로 검토했다. 이번 승인으로 삼성중공업은 기술 신뢰성을 확보하게 됐고 대형 해상풍력 프로젝트 진출을 위한 기반을 마련했다.
삼성중공업 측은 이번 성과를 “설계·조달·시공(EPC) 경험과 혁신 설계를 결합한 차세대 설루션”으로 평가했다. 장해기 삼성중공업 부사장은 “대형 해상풍력 프로젝트에 최적화된 친환경 기술로 탄소중립 실현에 기여할 것”이라며 “앞으로도 기술개발에 힘쓰겠다”고 말했다.
KR 역시 이번 AIP의 의미를 강조했다. 이영석 KR 부사장은 “15MW급 대형 해상풍력 발전기를 탑재할 수 있는 부유식 하부구조물 상용화를 위한 중요한 발판”이라며 “향후 부유식 풍력뿐 아니라 탈탄소 해양에너지 기술 지원을 지속하겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사