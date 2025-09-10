외국인 관광객 사로잡는 부산 야간관광…‘나이트 페스타’

상반기 외국 관광객 23%↑… 200만명 돌파

런케이션·나이트마켓 등 프로그램 확대

300만 외국 관광객 시대 향해 경쟁력 강화

부산 야간관광 프로그램의 하나로 지난 8월 열린 ‘사이언스 앤 매직 키즈밤 놀이터’에서 어린이들이 공연을 관람하고 있다. 부산관광공사 제공

부산시는 대한민국 제1호 국제관광도시이자 문화체육관광부·한국관광공사가 지정한 글로벌 야간관광 특화도시다. 연간 외국인 관광객 300만명 시대를 목표로 ‘별바다부산 나이트 페스타’를 추진하고 있으며 올해로 4회째다. 이번 행사는 다음 달까지 부산 전역에서 다양한 참여형 야간관광 콘텐츠를

선보일 예정이다.