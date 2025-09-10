‘시각예술콘텐츠의 오늘과 미래’ 문화대담회 19일 개최

게임문화재단 제공

게임문화재단은 오는 19일 오후 2시 경기 성남 판교 그래비티 호텔에서 ‘시각예술콘텐츠의 오늘과 미래: 게임, 미술, 영화, 웹툰’을 주제로 대담회를 개최한다. ▲김경식 희극인 ▲웹툰 ‘닥터 프로스트’ 이종범 작가 ▲권태현 미술 큐레이터 ▲이경혁 게임제너레이션 편집장이 참여해 자유로운 토크쇼 형식으로 대담을 펼칠 예정이다.