드림에이지 ‘아키텍트’ 온라인 쇼케이스 17일 개최
드림에이지가 하반기 출시 예정인 MMORPG ‘아키텍트: 랜드 오브 엑자일’의 온라인 쇼케이스를 오는 17일 오후 8시에 개최한다.
드림에이지는 아키텍트에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하겠다는 의지를 담아 이번 쇼케이스를 ‘아키팩트(Archifact)’로 명명했다. 이들은 쇼케이스에서 게임의 지향점과 핵심 요소, 차별점 등을 소개하고 향후 서비스 운영 방향에 대해서 구체적으로 밝힐 전망이다.
쇼케이스에서는 아키텍트 개발을 총괄하는 아쿠아트리 박범진 대표가 연사로 나서 게임의 개발 철학과 차별화 요소를 소개한다. 이어 드림에이지 운영진이 ▲게임 내 경제 시스템 ▲수익 모델(BM) ▲작업장 대응 방안 ▲업데이트 방향성 ▲이용자 소통 계획 등에 대한 Q&A 세션을 진행할 예정이다.
