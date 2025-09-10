넷마블, 삼성전자와 ‘IFA 2025’서 ‘몬길: STAR DIVE’ 시연
넷마블은 삼성전자와 협업해 ‘IFA 2025’에서 액션 RPG 신작 ‘몬길: STAR DIVE’를 시연대에 올렸다.
‘IFA 2025’는 지난 5일부터 9일까지 독일 베를린에서 열린 큰 규모의 가전 전시회다. 넷마블은 지난달 개최된 글로벌 게임 전시회 ‘게임스컴 2025’에 이어 이번 IFA에서도 삼성전자와 함께 몬길: STAR DIVE의 현장 시연을 진행했다.
행사장에 마련된 삼성전자 부스에서는 무안경 3D 게이밍 모니터 ‘오디세이 3D’를 통해 몬길: STAR DIVE를 직접 체험할 수 있었다. 오디세이 3D는 별도의 3D 안경 없이도 3D 게이밍 경험을 선사하는 모니터다. ‘시선 추적’ ‘화면 맵핑’ 기술을 탑재했다.
언리얼 엔진5로 개발된 몬길: STAR DIVE는 고퀄리티 컷씬과 박진감 넘치는 전투 액션이 특징이다.
넷마블 관계자는 “다양한 삼성전자 디바이스에서 최적화된 플레이 환경을 마련하고자 많은 노력을 기울이고 있으며 이용자분들의 의견을 적극 반영해 출시 전까지 게임 완성도를 더욱 끌어올릴 예정”이라고 밝혔다. 삼성전자 관계자는 “앞으로도 다양한 게임의 3D 모드 공동 개발을 위한 협업을 확대하여 오디세이 3D만이 제공할 수 있는 최고 수준의 몰입감을 선사할 것”이라고 말했다.
몬길: STAR DIVE는 2013년 출시된 모바일 수집형 RPG ‘몬스터 길들이기’의 후속작이다. 넷마블몬스터에서 언리얼 엔진5로 제작하고 있다. PC·모바일 멀티 플랫폼으로 올 하반기 한국을 포함한 글로벌 출시를 목표하고 있다. 현재 사전등록을 받고 있다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사