대전 상장기업 시총, 두 달 연속 74조원대 기록
대전 상장기업의 시가총액이 두 달 연속 74조원대를 기록하며 최대치를 이어갔다.
대전테크노파크(대전TP)는 대전 상장기업 66곳의 8월 시가총액이 전달 대비 5029억원 늘어난 74조6866억원을 기록했다고 10일 밝혔다.
지난해 12월 52조원 수준이었던 대전 상장기업의 시총은 올해 초 60조원대에 진입한 뒤 꾸준히 상승하며 7월 74조원대까지 올랐다.
이는 어려운 경제 여건 속에서도 기업들이 안정적인 성장 기반을 다지고 있는 신호라고 대전TP는 설명했다.
실제로 지난달 말 기준 대전 대표기업들의 코스닥 시총은 알테오젠이 23조4443억원으로 1위, 펩트론은 7조2105억원으로 3위, 리가켐바이오는 5조3963억원으로 6위, 레인보우로보틱스는 5조3058억원으로 7위 등 4개사가 상위 10위권에 이름을 올렸다.
특히 대덕특구 출신 전문가들이 창업한 기업들이 연이어 상장에 성공하며 기술과 인재의 선순환 구조도 확립되고 있다.
김우연 대전TP 원장은 “이 같은 흐름은 단일 기업의 성과를 넘어 지역 전체가 함께 성장하는 혁신생태계 모델로 발전하고 있다”며 “앞으로도 지역기업들이 코스닥 상위권을 넘어 글로벌 무대에서도 인정받을 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사