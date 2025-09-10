대전 상장기업 시총, 두 달 연속 74조원대 기록

8월 대전 상장기업 현황. 대전테크노파크 제공

대전테크노파크(대전TP)는 대전 상장기업 66곳의 8월 시가총액이 전달 대비 5029억원 늘어난 74조6866억원을 기록했다고 10일 밝혔다.

실제로 지난달 말 기준 대전 대표기업들의 코스닥 시총은 알테오젠이 23조4443억원으로 1위, 펩트론은 7조2105억원으로 3위, 리가켐바이오는 5조3963억원으로 6위, 레인보우로보틱스는 5조3058억원으로 7위 등 4개사가 상위 10위권에 이름을 올렸다.

특히 대덕특구 출신 전문가들이 창업한 기업들이 연이어 상장에 성공하며 기술과 인재의 선순환 구조도 확립되고 있다.